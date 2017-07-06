"Черноморнефтегаз" возглавит замглавы правительства Крыма Зимин

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов намерен назначить главой ГУП "Черноморнефтегаз" своего заместителя в правительстве региона Бориса Зимина.
"Будет рассмотрен вопрос об отставке заместителя председателя совета министров Бориса Зимина, который возглавит ГУП РК "Черноморнефтегаз". На место Зимина мной будет предложена кандидатура главы администрации Судака Владимира Серова", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
В ближайшее время пройдет открытый конкурс на замещение должностей глав администраций Ялты и Судака, отметил глава региона.
Полномочия Игоря Шабанова как генерального директора ГУП РК "Черноморнефтегаз" были прекращены в конце марта. Аксенов отмечал, что смена руководства компании необходима для повышения эффективности ее работы.
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