"Черноморнефтегаз" возглавит замглавы правительства Крыма Зимин

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов намерен назначить главой ГУП "Черноморнефтегаз" своего заместителя в правительстве региона Бориса Зимина.

В четверг Аксенов в четверг сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко. Также он сообщил, что на должность министра курортов Крыма выдвинет руководителя РИА Крым, главу представительства МИА Россия Сегодня Волченко.

"Будет рассмотрен вопрос об отставке заместителя председателя совета министров Бориса Зимина, который возглавит ГУП РК "Черноморнефтегаз". На место Зимина мной будет предложена кандидатура главы администрации Судака Владимира Серова", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

В ближайшее время пройдет открытый конкурс на замещение должностей глав администраций Ялты и Судака, отметил глава региона.

Полномочия Игоря Шабанова как генерального директора ГУП РК "Черноморнефтегаз" были прекращены в конце марта. Аксенов отмечал, что смена руководства компании необходима для повышения эффективности ее работы.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>