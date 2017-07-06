Уровень доверия Путину составил 49,2% к концу июня, показал опрос

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Уровень одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента России, продемонстрировав рост в середине июня, но снизившись к концу месяца на 3 процентных пункта, составил 81,4%, глава государства по-прежнему остается безусловным лидером в рейтинге доверия политикам с результатом 49,2%, следует из результатов опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Рейтинги составлены на основе данных всероссийских опросов "ВЦИОМ-Спутник", которые проводились в 2017 году. Ежедневно в опросе принимают участие 600 респондентов в возрасте от 18 лет из не менее 80 регионов России. ВЦИОМ приводит среднее значение за неделю опроса, таким образом, объем выборки составляет 4,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность для этой выборки не превышает 1,9%.

"В рейтинге доверия политикам по-прежнему на первом месте Владимир Путин – его называют около половины опрошенных (в последнюю неделю этот показатель находился на отметке 49,2%)", — говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В середине месяца (12-18 июня) о доверии Путину говорили 48,2% опрошенных. В первую тройку рейтинга доверия также стабильно входят министр обороны РФ Сергей Шойгу (15,8% по данным за последнюю неделю июня) и глава правительства Дмитрий Медведев (13,5% за тот же период с 26 июня по 2 июля).

"Антирейтинг" доверия в конце месяца вновь возглавил лидер ЛДПР Владимир Жириновской: как показал опрос, около четверти респондентов (25,7%) не доверили бы ему решение важных государственных вопросов.

"Показатель одобрения деятельности президента 12-18 июня вырос до 84,6%, а по данным 26 июня — 2 июля составил 81,4%. К концу месяца снизились также оценки работы председателя правительства (до 48,9% — доля респондентов, одобряющих его деятельность) и правительства – (до 55,1%)", — говорится в материалах ВЦИОМ.

В середине июня 52,4% респондентов сказали, что одобряют деятельность премьер-министра, 57,4% дали аналогичный ответ в отношении правительства в целом.