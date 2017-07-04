Итоги визита Си Цзиньпина: импульс для развития сотрудничества России и КНР

Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время церемонии подписания документов по итогам встречи. 4 июля 2017

Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время церемонии подписания документов по итогам встречи. 4 июля 2017

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин во вторник завершает свой двухдневный визит в Москву, куда он прибыл по приглашению президента России Владимира Путина. В ходе визита лидеры России и Китая провели полноформатные двусторонние переговоры в Кремле, где подробно обсудили состояние двусторонних связей и достигли важных договоренностей по наращиванию связей в различных областях.

В ходе переговоров особый акцент был сделан на развитие торгово-экономического сотрудничества. Стороны обсудили и актуальные международные проблемы, в том числе выразили озабоченность относительно ситуации на Корейском полуострове, где во вторник КНДР успешно провела испытание первой межконтинентальной баллистической ракеты.

Во время встречи президент России наградил лидера КНР высшей государственной наградой — Орденом святого апостола Андрея Первозванного за заслуги в укреплении дружбы между народами России и Китая. Путин и Си Цзиньпин также встретились с представителями общественности, деловых кругов и медиасообществ двух стран.

По мнению эксперта, с точки зрения заключенных соглашений, прошедший визит председателя КНР "нельзя назвать обычным" и "проходным", в условиях угрозы новых американских санкций против РФ достигнутые договоренности в экономической области можно рассматривать, прежде всего, как мощную экономическую и политическую поддержку России и подтверждение дружбы между странами.

Вечерняя встреча

Сразу по прилете в Москву в понедельник председатель КНР выразил убеждение, что его визит пройдет плодотворно, будет способствовать развитию российско-китайского партнерства и выходу на новые договоренности.

Он добавил, что ожидает "обстоятельный обмен мнениями с президентом (РФ Владимиром) Путиным по углублению двусторонних отношений, продвижению многопланового сотрудничества, актуальным тематикам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес".

Уже в понедельник вечером два лидера провели неформальную встречу в Кремле. По сообщению агентства Синьхуа, Путин и Си Цзиньпин в ходе беседы обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Сирии, согласились, что "Китай и Россия должны сохранить стратегическое сотрудничество, чтобы содействовать мирным переговорам и решению проблемы на Корейском полуострове должным образом".

По данным Синьхуа, оба лидера вновь подтвердили, что выступают против развертывания американских ПРО THAAD в Южной Корее, а также высказались за укрепление двустороннего сотрудничества и взаимной поддержки по вопросам защиты национальных интересов и безопасности, а также по основным международным и региональным проблемам.

Угощение и орден

"Я считаю, что визит председателя КНР придаст новый импульс и стимул для развития всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства России и Китая", — приводит агентство слова российского президента.

Во вторник состоялись полноформатные переговоры в Кремле в расширенном составе, которые прошли в формате рабочего обеда. Членов китайской делегации угощали изысканными блюдами русской кухни, на столе среди прочего были оладьи с черной икрой, крем-суп из сморчков, лосось и свинина с картофельным муслином и щербет из хурмы.

Президент России также вручил председателю КНР высшую государственную награду Российской Федерации — Орден святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между народами России и Китая.

По словам Си Цзиньпина, Россия и Китай договорились, что отношения стран не подвергнутся влиянию, как бы не изменилась внешнеполитическая обстановка. "Мы настроены на наращивание взаимной поддержки и всестороннего сотрудничества, продвижение нашего сотрудничества вперёд для достижения больших реальных результатов", — сказал председатель КНР в ходе церемонии вручения ордена.

Торгово-экономические связи в центре внимания



Как заявил президент России Владимир Путин, стороны в ходе состоявшихся бесед рассмотрели весь спектр вопросов российско-китайских отношений и достигли важных договоренностей по дальнейшему наращиванию двухсторонних связей в самых разных областях. "Углубленно обсудили тематику экономического взаимодействия", — сказал он.

По итогам переговоров страны поставили задачу активно развивать кредитно-финансовую сферу и сотрудничество в этой области, заявил президент.

"Поддержали договоренность между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Банком развития Китая о создании совместного инвестфонда объемом в 65 миллиардов юаней. Условились продолжить консультации по более широкому использованию национальных валют во взаимных расчетах и инвестиционной сфере. Уверен, этому будет способствовать открытие в Китае первого зарубежного отделения Центрального банка РФ", — заявил Путин после встречи с Си Цзиньпином.

Российский президент также высоко оценил вклад российско-китайских предприятий, советов и объединений в укрепление торговых и партнерских отношений двух стран.

"Мы подробно обсудили состояние двусторонних связей, наметили планы на перспективу. Отмечу, что их успешная реализация зависит не только от деятельности государственных органов, но и от заинтересованного участия общественных, деловых кругов, поддержки средств массовой информации", — сказал Путин после окончания переговоров, добавив, что на текущий год запланированы еще 180 различных инициатив.

Президент России также сообщил, что РФ и Китай видят значительные возможности в области сотрудничества в сельском хозяйстве. "В прошлом году объем экспорта российской аграрной продукции вырос на 17%. Кроме того, принято решение об увеличении поставок российской пшеницы. В финальной стадии согласования документ о допуске на рынок и других зерновых культур. Обсужден также вопрос об отмене ограничения на импорт в Китай российского мяса и продукции птицеводства", — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что "сегодняшнее мероприятие мы считаем ключевым с точки зрения строительства двусторонних отношений". "Отметили, в частности, что товарооборот в этом году, как и в прошлом, продолжает расти. В 2016 году его объем увеличился на 4% и составил 66 миллиардов долларов, а за четыре месяца этого года прирост заметно выше — 37% (24,5 миллиарда долларов)", — сообщил он.

Лидер КНР, в свою очередь, добавил, что страны будут усиливать координацию и взаимодействие в рамках "большой двадцатки" для содействия росту глобальной экономики.

Он также пригласил Путина на саммит БРИКС в китайском Сямэне в сентябре. Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу 3-5 сентября на саммите БРИКС в Китае.

Коснулись лидеры и других проектов, таких, как китайская инициатива "Один пояс, один путь". Президент России заявил, что данный проект заслуживает особого внимания и всячески будет поддерживаться Россией.

Новая веха на пути укрепления партнерства



Встретился Си Цзиньпин и с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе беседы Медведев подтвердил намерение посетить Китай во второй половине года с официальным визитом, в рамках которого пройдет встреча глав правительств двух стран.

Заявления и соглашения

Он назвал визит председателя КНР в Россию еще одной вехой "на пути укрепления стратегического партнерства и взаимодействия" двух стран. "Уверен, что в результате этого визита наши отношения будут еще лучше, хотя в настоящий момент они и так вышли на совершенно беспрецедентный уровень", — отметил российский премьер.

В преддверии визита китайского лидера сообщалось, что по его итогам планируется принять два заявления и подписать 40 документов.

Среди ключевых моментов следует отметить, что Москва и Пекин заявили о намерении развивать контакты и сотрудничество в военно-технической сфере, совместно противостоять региональным и глобальным вызовам.

Россия и Китай также предлагают выработать международную конвенцию по борьбе с актами химического и биологического терроризма, выступают за уважение суверенитета Сирии и призывают к разрешению сирийского кризиса политико-дипломатическим путем.

"Стороны, выражая озабоченность нарастающей угрозой попадания оружия массового уничтожения в распоряжение террористических группировок и возможным применением химических и биологических веществ в террористических целях, выступают за выработку международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма", — говорится в совместном заявлении лидеров двух стран о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах.

Россия и Китай в совместном заявлении также выступили против использования информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва общественного порядка, разжигания враждебных настроений, разрушения системы государственного управления.

Помимо этого, в рамках визита председателя КНР во вторник "Роснефть" и китайская энергетическая компания CEFC ("Хуасинь") заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Как сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев, лидеры РФ и КНР также дали установку правительствам двух стран подписать пакет документов по четырем проектам "Росатома" в Китае до конца текущего года.

Проблема КНДР

Как отметил председатель КНР, Китай настроен на усилия с Россией по координации и взаимодействию в международных делах, в том числе, для защиты и поддержания стратегического баланса и стабильности во всем мире и преодоления глобальных угроз и вызовов.

В этой связи лидеры не обошли стороной и проблему КНДР. Москва и Пекин призывают всех к сохранению выдержки в вопросе урегулирования на корейском полуострове, диалог и консультации — единственный путь разрешения проблемы, говорится в совместном заявлении лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина.

"Стороны обеспокоены нарастающими проблемами на Корейском полуострове, включая ядерную, подчеркивают, что все страны должны сохранять максимальные хладнокровие и выдержку, прилагать усилия для достижения разрядки. Будучи членом ООН, Корейская Народно-Демократическая Республика обязана в полной мере выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН", — говорится в документе.

Там отмечается, что РФ и КНР "привержены задачам денуклеаризации Корейского полуострова, подчеркивают, что диалог и консультации являются единственным эффективным путем урегулирования проблем Корейского полуострова". "Стороны призывают другие заинтересованные страны положительно откликнуться на усилия России и Китая по возобновлению диалога и переговоров по проблемам полуострова и играть конструктивную роль в их реальном урегулировании. Россия и Китай поддерживают тесные контакты и взаимодействие, совместно прилагают усилия по созданию в Северо-Восточной Азии всеобъемлющего и эффективного механизма мира и безопасности", — говорится в заявлении.

По словам президента России, комплексное решение проблем Корейского полуострова является одним из совместных внешнеполитических приоритетов России и Китая в целях обеспечения прочного мира и стабильности в северо-восточной Азии.

"Договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений США и Республики Корея", — заявил российский президент.

Утром во вторник КНДР испытала ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. Об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты КНДР было объявлено в эфире Центрального ТВ Северной Кореи. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.

По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.

Визит нельзя назвать обычным

По словам руководителя сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований Вячеслава Холодкова, прошедший визит председателя КНР "нельзя назвать обычным" и "проходным".

"По размеру тех договоренностей, соглашений и контрактов в экономической области, которые были подписаны и еще предполагается подписать, всего это на десять миллиардов долларов, сумма очень внушительная", — сказал Холодков РИА Новости.

По словам эксперта, "эти контракты и соглашения могут способствовать перестройке российской экономики и ее переходу с сырьевой модели развития на инновационную".

"В условиях угрозы новых американских санкций против России визит Си Цзиньпина в Россию и достигнутые договоренности в экономической области я рассматриваю, прежде всего, как такую мощную экономическую и политическую поддержку России и подтверждение нашей дружбы", — подчеркнул Холодков.