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Политика

Названа дата первой встречи Путина и Трампа

18:1904.07.2017
(обновлено: 18:22 04.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Москва и Вашингтон согласовали дату первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты проведут переговоры 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

Гамбург. Архивное фото
© РИА Новости / Артур Александров
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Эксперт призвал не ждать прорыва от встречи Путина и Трампа
В Белом доме отметили, что главы государств встретятся во второй половине дня пятницы, "это будет нормальная двусторонняя встреча".

С начала года Путин и Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за личную встречу на саммите "Большой двадцатки".

Темы переговоров

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Путин и Трамп могут обсудить проблемы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

"Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять тему Сирии и Украины", — отметил помощник президента, назвав обсуждение этих тем "вполне логичным".

"Но мы считаем, что и проблему международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав нужно обсуждать тоже в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь", — добавил Ушаков.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
О чем Трампу нужно поговорить с Путиным? Американские СМИ уже решили
По его словам, есть и другие вопросы, которые готова обсудить Москва. Среди них — региональные проблемы, вопросы контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

Помощник президента подчеркнул, Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за стабильность в мире.

"Это, конечно, двусторонка. Что говорить, отношения нужно выводить из того состояния, в котором они оказались", — подчеркнул Ушаков, добавив, что нормализация отношений важна для обеих сторон.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков также отметил, что президенты обсудят ситуацию в Сирии и на Украине. Дипломат выразил надежду, что у Путина и Трампа будет время поговорить и о других проблемах.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт обозначил наилучшие темы для первой личной встречи Путина и Трампа
"В том числе вопросы стратегической стабильности, целый ряд двусторонних сюжетов. Мы по крайней мере исходим из того, что американская сторона будет готова к такому диалогу", — заявил Рябков РИА Новости.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на вопрос об ожиданиях от предстоящей встречи в шутку сравнил их с прогнозом погоды. "Такие вопросы. А чего мы ждем от того, какой будет погода?" — ответил он журналисту.

Прорыва ждать не стоит

Заместитель руководителя Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований — руководитель сектора экономики зарубежных стран Сергей Каратаев считает, что ждать какого-либо прорыва после встречи Путина и Трампа не стоит.

Портрет Башара Асада в сирийском городе Камышлы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Прорывов, наверное, все-таки ожидать не следует, и, прежде всего, на мой взгляд, именно из-за внутренней ситуации в США, где любые прорывы, они станут проблемой для самого Трампа и его оппозиции, которая будет говорить, что он уступил, пошел навстречу…" — заявил Каратаев в ходе круглого стола на тему: "Саммит G20 в Германии: повестка и ожидания", организованного МИА "Россия сегодня".

Эксперт отметил, что "будут очень аккуратные результаты".

"В прессу мало что попадет, но главное, чтобы это было началом диалога", — добавил Каратаев.

Главная тема — Сирия

Политолог Михаил Синельников-Оришак уверен, что главной темой переговоров на встрече двух президентов станет ситуация в Сирии.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
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"Я думаю, что если до Украины и дойдет дело, то в самом конце встречи и буквально мимоходом. Основное — это Сирия. Потому что это место, где мы наступаем американцам на пятки, а они относятся очень серьезно к любому гипотетическому "поползновению" в их сторону", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом, по словам политолога, точно предсказать ход встречи невозможно.

"Встретятся два человека, способные, мягко говоря, поломать любую повестку. Владимир Путин известен как мастер импровизаций, и он может начать разговор, который может пойти не так, как планировалось той стороной. И Дональд Трамп — это человек-импровизация, который, видимо, в глубине души испытывает наслаждение, ломая протокольные мероприятия", — пояснил Синельников-Оришак.

По его словам, многое будет зависеть от поведения американского лидера, которые может попытаться показать себя "хозяином" встречи.

"Боже упаси его от каких-то высокомерных движений. И если возникнет какая-то человеческая симпатия, то уже будет прорыв", — добавил политолог.

Программный директор фонда клуба "Валдай" Иван Тимофеев также считает, что украинский вопрос не станет определяющим на встрече Путина и Трампа.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле. 29 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Черные метки" для Путина у Америки закончились
"По Сирии и Корее есть возможность маневрировать, есть возможность для дипломатического творчества. Там гораздо больше общих интересов у России и США, чем по Украине. К тому же, по Сирии есть определенные риски — риски непреднамеренных инцидентов, столкновений и так далее. Если разговор сведется к Сирии и Корее — это в российских интересах", — полагает Тимофеев.

"Сейчас в интересах России — сосредоточиться с американцами на тех темах, где у нас есть общие интересы, где мы можем так или иначе взаимодействовать", — добавил эксперт.

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