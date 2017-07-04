Названа дата первой встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Москва и Вашингтон согласовали дату первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты проведут переговоры 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге.
С начала года Путин и Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за личную встречу на саммите "Большой двадцатки".
Темы переговоров
Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Путин и Трамп могут обсудить проблемы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.
"Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять тему Сирии и Украины", — отметил помощник президента, назвав обсуждение этих тем "вполне логичным".
"Но мы считаем, что и проблему международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав нужно обсуждать тоже в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь", — добавил Ушаков.
Помощник президента подчеркнул, Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за стабильность в мире.
"Это, конечно, двусторонка. Что говорить, отношения нужно выводить из того состояния, в котором они оказались", — подчеркнул Ушаков, добавив, что нормализация отношений важна для обеих сторон.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков также отметил, что президенты обсудят ситуацию в Сирии и на Украине. Дипломат выразил надежду, что у Путина и Трампа будет время поговорить и о других проблемах.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на вопрос об ожиданиях от предстоящей встречи в шутку сравнил их с прогнозом погоды. "Такие вопросы. А чего мы ждем от того, какой будет погода?" — ответил он журналисту.
Прорыва ждать не стоит
Заместитель руководителя Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований — руководитель сектора экономики зарубежных стран Сергей Каратаев считает, что ждать какого-либо прорыва после встречи Путина и Трампа не стоит.
Эксперт отметил, что "будут очень аккуратные результаты".
"В прессу мало что попадет, но главное, чтобы это было началом диалога", — добавил Каратаев.
Главная тема — Сирия
Политолог Михаил Синельников-Оришак уверен, что главной темой переговоров на встрече двух президентов станет ситуация в Сирии.
При этом, по словам политолога, точно предсказать ход встречи невозможно.
"Встретятся два человека, способные, мягко говоря, поломать любую повестку. Владимир Путин известен как мастер импровизаций, и он может начать разговор, который может пойти не так, как планировалось той стороной. И Дональд Трамп — это человек-импровизация, который, видимо, в глубине души испытывает наслаждение, ломая протокольные мероприятия", — пояснил Синельников-Оришак.
По его словам, многое будет зависеть от поведения американского лидера, которые может попытаться показать себя "хозяином" встречи.
"Боже упаси его от каких-то высокомерных движений. И если возникнет какая-то человеческая симпатия, то уже будет прорыв", — добавил политолог.
Программный директор фонда клуба "Валдай" Иван Тимофеев также считает, что украинский вопрос не станет определяющим на встрече Путина и Трампа.
"Сейчас в интересах России — сосредоточиться с американцами на тех темах, где у нас есть общие интересы, где мы можем так или иначе взаимодействовать", — добавил эксперт.