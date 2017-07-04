Эксперт призвал не ждать прорыва от встречи Путина и Трампа на полях G20

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ожидать какого-то прорыва по итогам встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге не стоит, главное, чтобы она стала началом для диалога между двумя странами, считает заместитель руководителя Центра – руководитель сектора экономики зарубежных стран Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований Сергей Каратаев.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее как в Кремле, так и в Белом доме подтвердили проведение первой встречи двух лидеров на полях саммита. Тем не менее, конкретной договоренности по дате и времени проведения, а также по формату встречи пока нет.

"Прорывов, наверное, все-таки ожидать не следует, и, прежде всего, на мой взгляд, именно из-за внутренней ситуации в США, где любые прорывы, они станут проблемой для самого Трампа и его оппозиции, которая будет говорить, что он уступил, пошел навстречу (России)…", — сказал Каратаев в ходе круглого стола на тему: "Саммит G20 в Германии: повестка и ожидания", организованного МИА "Россия сегодня".

Эксперт отметил, что "будут очень аккуратные результаты". "В прессу мало что попадет, но главное, чтобы это было началом диалога", — добавил Каратаев.