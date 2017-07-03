Новый посол России в Южной Осетии вручил грамоты главе республики

ЦХИНВАЛ, 3 июл — РИА Новости. Новый посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов вручил верительные грамоты президенту республики Анатолию Бибилову, сообщила в понедельник пресс-служба главы Южной Осетии.

В мае президент России Владимир Путин назначил Кулахметова Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Южной Осетии, освободив от этой должности Эльбруса Каргиева.

"Президент Анатолий Бибилов принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марата Кулахметова, подписанные президентом России Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

Как отметил Кулахметов на встрече с Бибиловым, на посту посла он будет содействовать становлению Южной Осетии как современного государства, обеспечению ее безопасности, а также развитию республики в социально-экономической сфере.

Кулахметов с 2011 года занимал должность советника министра иностранных дел РФ. В 2008 году он был командующим миротворческими силами в зоне грузино-югоосетинского конфликта.