Эксперт обозначил наилучшие темы для первой личной встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сирийское урегулирование и ситуация на Корейском полуострове являются предпочтительными темами для первых личных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, здесь есть возможности для договоренности сторон, в то время как украинский вопрос является в данном случае тупиковым, заявил РИА Новости программный директор фонда клуба "Валдай" Иван Тимофеев.

Ранее как в Кремле, так и в Белом доме подтвердили проведение первой встречи двух лидеров "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Тем не менее, конкретной договоренности по дате и времени проведения, а также по формату встречи пока нет.

Эксперт считает переговоры президентов РФ и США "очень важными с точки зрения налаживания личного контакта между двумя лидерами". Он не ожидает, что встреча будет "всеобъемлющей и глубокой", тем не менее, она станет "хорошей возможностью начать личные контакты, начать взаимодействовать".

По его мнению, "в российских интересах будет свести встречу к двум сюжетам – ближневосточному и северокорейскому, потому что украинская тематика – тупиковая, и по ней на текущих этапах договориться невозможно". "По Сирии и Корее есть возможность маневрировать, есть возможность для дипломатического творчества. Там гораздо больше общих интересов у России и США, чем по Украине. К тому же, по Сирии есть определённые риски – риски непреднамеренных инцидентов, столкновений и так далее. Если разговор сведётся к Сирии и Корее – это в российских интересах", — полагает Тимофеев.

Он также считает, что России необходимо "обозначить тему стратегической стабильности". "Не знаю, насколько Трамп сейчас готов обсуждать эту тему. У американцев есть претензии по РСМД, их нужно по возможности снимать. Есть долгосрочная, но тем не мене актуальная тема – это СНВ. И вообще в целом вопрос евроатлантической безопасности. Однако сейчас в интересах России – сосредоточиться с американцами на тех темах, где у нас есть общие интересы, где мы можем так или иначе взаимодействовать", — уверен эксперт.