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Политика

Антиисламские теракты: новая тенденция в Европе

18:3503.07.2017
(обновлено: 18:38 03.07.2017)
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© AP Photo / PA/ Yui MokЛюди молятся на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017Люди молятся на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AP Photo / PA/ Yui Mok

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Страны ЕС столкнулись с новым видом терроризма — попытками "мести" мусульманам за массовые убийства, совершенные радикалами ИГ*, "Аль-Каиды"* и исламистами-одиночками. Опасная тенденция крепнет на фоне того, что крайне правые политики терпят поражение на общенациональных выборах. Лишенные возможности повлиять на курс своих стран, наиболее неуравновешенные из "ультра" обдумывают возможности индивидуального террора.

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© 2017 Associated Press
Кадры с места наезда фургона на выходящих из мечети мусульман в Лондоне

Вспомнить Брейвика

Призрак праворадикального насилия первым приобрел очертания в Великобритании, пережившей серию исламистских атак весной-летом 2017 года. Девятнадцатого июня житель Кардиффа Дэррен Осборн, находившийся за рулем грузовика, въехал в толпу мусульман на территории лондонского Финсбери-парка, вблизи мечети. В результате нападения восемь человек получили ранения, а еще один, почувствовавший себя плохо до инцидента, скончался на месте. Как выяснилось в ходе расследования, преступник испытывал желание "отомстить" за недавние теракты. Многое указывает на психиатрические проблемы у Осборна, который в семейных разговорах упоминал возможность самоубийства. Перед тем как атаковать парк близ мечети, Осборн раздумывал над более жестоким терактом — нападением на исламскую демонстрацию в Лондоне.

Спецслужбы на месте нападения у Вестминстерского дворца в Лондоне
© AP Photo / PA/Stefan Rousseau
Лондон переживает самый кровавый теракт с 2005 года

К числу душевнобольных с уверенностью можно отнести неназванного по имени террориста, 29 июня попытавшегося напасть на мечеть в парижском пригороде Кретее. Как и Осборн, его неизвестный единомышленник использовал для нападения автомобиль, на котором въехал за ограду храмового комплекса. По словам распорядителя мечети Карима Бенаиссы, атака могла бы привести к человеческим жертвам: "Мы едва избежали худшего. Когда все произошло, верующие должны были выходить со своей третьей дневной молитвы. Речь могла идти о нескольких сотнях человек". Как вскоре установила полиция, несостоявшийся террорист дважды госпитализировался в психиатрическую лечебницу — в 2006 и 2007 годах.

В июле 2017 года во Франции был предотвращен теракт, готовившийся против президента страны Эммануэля Макрона. Лидера, известного словами о том, что французской культуры не существует, а есть разнообразная, в том числе исламская культура Франции, надеялся убить 23-летний правоэкстремист. Оружия с собой у него не было: молодой человек рассчитывал приобрести его в интернете и в итоге попал в поле зрения полиции. Если бы радикал смог расправиться с Макроном, то, по собственным словам, следом он собирался обратить свое оружие против мусульман.

Где рождается антиджихад

Полицейские во Франции. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Во Франции задержали мужчину, планировавшего теракт против мигрантов
Упомянутые инциденты не исчерпывают попыток ответить террором на террор, предпринятых в последние дни в Западной Европе. Существуют и недоказанные случаи: например, инцидент 26 июня в британском Ньюкасле, где наезд грузовика на празднующих Уразу-байрам оставил ранеными шесть человек. Несмотря на то что жертвами нападения могли бы стать мусульмане, полиция не уверена в антиисламской подоплеке случившегося. Интересно, что силы правоохранителей вынужденно рассредоточены: почти одновременно с потенциальным антиисламским террористом в городе был задержан мусульманин-радикал: Абдаррахман Аль-Харбати, обвиненный в распространении экстремистских материалов и пособничестве при подготовке теракта.

Такую же закономерность — соседство исламских и антиисламских экстремистов — можно проследить в случае с пригородом Парижа. Мечеть Кретея известна тем, что в ней выступал сирийский исламист Саид Рамадан Аль-Бути. Что касается мечети в Финсбери-парке, то там проповедовал знаменитый имам-радикал Абу Хамза, впоследствии осужденный на пожизненный срок. Выступая в мечети, экстремист учил, что "Аллах любит верующих в него и убивающих тех, кто в него не верит".

© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПолиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Антиисламский терроризм недооценивают

Именно так формулируют свою точку зрения в самой наступательной правозащитной организации французских мусульман: "Коллектив против исламофобии во Франции". После попытки нападения в Кретее исламские сторонники прав человека опубликовали официальное заявление: "Мы выступаем против того, чтобы использовались эвфемизмы для террористических атак. Или слова "теракт" и "попытка терроризма" применяют только к группам, претендующим на связь с исламом?" — возмущены правозащитники.

Как считают мусульмане, справиться со всеми случаями ответного — на террористические акты — насилия им не удается. После терактов 2015 года в Париже, на стенах мечети в Кретее появились десятки граффити — рисунки креста цвета крови. Мусульмане восприняли это как угрозу в свой адрес.


*Террористическая организация, запрещенная в России.

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