Антиисламские теракты: новая тенденция в Европе

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Страны ЕС столкнулись с новым видом терроризма — попытками "мести" мусульманам за массовые убийства, совершенные радикалами ИГ*, "Аль-Каиды"* и исламистами-одиночками. Опасная тенденция крепнет на фоне того, что крайне правые политики терпят поражение на общенациональных выборах. Лишенные возможности повлиять на курс своих стран, наиболее неуравновешенные из "ультра" обдумывают возможности индивидуального террора.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Кадры с места наезда фургона на выходящих из мечети мусульман в Лондоне

Вспомнить Брейвика

Призрак праворадикального насилия первым приобрел очертания в Великобритании, пережившей серию исламистских атак весной-летом 2017 года. Девятнадцатого июня житель Кардиффа Дэррен Осборн, находившийся за рулем грузовика, въехал в толпу мусульман на территории лондонского Финсбери-парка, вблизи мечети. В результате нападения восемь человек получили ранения, а еще один, почувствовавший себя плохо до инцидента, скончался на месте. Как выяснилось в ходе расследования, преступник испытывал желание "отомстить" за недавние теракты. Многое указывает на психиатрические проблемы у Осборна, который в семейных разговорах упоминал возможность самоубийства. Перед тем как атаковать парк близ мечети, Осборн раздумывал над более жестоким терактом — нападением на исламскую демонстрацию в Лондоне.

К числу душевнобольных с уверенностью можно отнести неназванного по имени террориста, 29 июня попытавшегося напасть на мечеть в парижском пригороде Кретее. Как и Осборн, его неизвестный единомышленник использовал для нападения автомобиль, на котором въехал за ограду храмового комплекса. По словам распорядителя мечети Карима Бенаиссы, атака могла бы привести к человеческим жертвам: "Мы едва избежали худшего. Когда все произошло, верующие должны были выходить со своей третьей дневной молитвы. Речь могла идти о нескольких сотнях человек". Как вскоре установила полиция, несостоявшийся террорист дважды госпитализировался в психиатрическую лечебницу — в 2006 и 2007 годах.

В июле 2017 года во Франции был предотвращен теракт, готовившийся против президента страны Эммануэля Макрона. Лидера, известного словами о том, что французской культуры не существует, а есть разнообразная, в том числе исламская культура Франции, надеялся убить 23-летний правоэкстремист. Оружия с собой у него не было: молодой человек рассчитывал приобрести его в интернете и в итоге попал в поле зрения полиции. Если бы радикал смог расправиться с Макроном, то, по собственным словам, следом он собирался обратить свое оружие против мусульман.

Где рождается антиджихад

Упомянутые инциденты не исчерпывают попыток ответить террором на террор, предпринятых в последние дни в Западной Европе. Существуют и недоказанные случаи: например, инцидент 26 июня в британском Ньюкасле, где наезд грузовика на празднующих Уразу-байрам оставил ранеными шесть человек. Несмотря на то что жертвами нападения могли бы стать мусульмане, полиция не уверена в антиисламской подоплеке случившегося. Интересно, что силы правоохранителей вынужденно рассредоточены: почти одновременно с потенциальным антиисламским террористом в городе был задержан мусульманин-радикал: Абдаррахман Аль-Харбати, обвиненный в распространении экстремистских материалов и пособничестве при подготовке теракта.

Такую же закономерность — соседство исламских и антиисламских экстремистов — можно проследить в случае с пригородом Парижа. Мечеть Кретея известна тем, что в ней выступал сирийский исламист Саид Рамадан Аль-Бути. Что касается мечети в Финсбери-парке, то там проповедовал знаменитый имам-радикал Абу Хамза, впоследствии осужденный на пожизненный срок. Выступая в мечети, экстремист учил, что "Аллах любит верующих в него и убивающих тех, кто в него не верит".

© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017 © AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Антиисламский терроризм недооценивают

Именно так формулируют свою точку зрения в самой наступательной правозащитной организации французских мусульман: "Коллектив против исламофобии во Франции". После попытки нападения в Кретее исламские сторонники прав человека опубликовали официальное заявление: "Мы выступаем против того, чтобы использовались эвфемизмы для террористических атак. Или слова "теракт" и "попытка терроризма" применяют только к группам, претендующим на связь с исламом?" — возмущены правозащитники.

Как считают мусульмане, справиться со всеми случаями ответного — на террористические акты — насилия им не удается. После терактов 2015 года в Париже, на стенах мечети в Кретее появились десятки граффити — рисунки креста цвета крови. Мусульмане восприняли это как угрозу в свой адрес.



*Террористическая организация, запрещенная в России.