Ушаков отметил хорошие отношения между Россией и Китаем

14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь. Архивное фото

14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь. Архивное фото

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Отношения России и Китая сейчас наилучшие за многие годы, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Хотелось бы отметить, что состояние отношений у нас достаточно продвинутое. Более того, и китайская сторона, и российская характеризуют эти отношения как наилучшие за многие годы истории наших двусторонних связей", — сказал Ушаков.

Он добавил, что близки или совпадают подходы РФ и Китая по наиболее острым международным проблемам: сирийскому урегулированию, ситуации на Корейском полуострове, кризису на Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.