Ушаков: будем искать "окна" для встречи Путина и Трампа на саммите G20

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Москва и Вашингтон условились, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на полях саммита G20 в Гамбурге, график у российского лидера очень плотный, но совместно с американской стороной будет найдена возможность для подобного контакта, сказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

"Условлено, что президенты встретятся в рамках "двадцатки", но графики достаточно плотные. В отношении нашего президента — график действительно насыщенный. Тем не менее, мы будем совместно с американскими партнерами искать интервалы, своеобразные окна в графиках обоих президентов для проведения этой важнейшей встречи", — сказал Ушаков журналистам в понедельник.

Саммит "двадцатки" пройдет 7-8 июля в Гамбурге.