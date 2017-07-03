Меркель и Трамп встретятся перед саммитом G20, сообщили в ФРГ

БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом до саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге запланирована, сообщил в понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт

"Фактически встреча с президентом США до начала саммита G20 запланирована. С высокой долей вероятности она состоится в четверг вечером. Мы сообщим об этом своевременно", — сказал Зайберт на брифинге.

Ранее немецкая медийная сеть Redaktionsnetzwerks Deutschlands (RND) со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщила, что Меркель 6 июля проведет встречу с Трампом перед открытием саммита G20 в Гамбурге. По данным RND, встреча состоится в Гамбурге, речь пойдет в том числе о совместных действиях по пресечению угрозы терроризма и будущем финансировании миротворческих миссий ООН.

Саммит G20 пройдёт 7-8 июля в Гамбурге.