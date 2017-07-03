На должность главы Бурятии выдвинули шесть кандидатов

КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Шесть человек выдвинуты на должность главы Бурятии, выборы которого состоятся 10 сентября 2017 года в единый день голосования, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии республики Дмитрий Ивайловский.

По данным республиканского избиркома, от разных партий выдвинуты шесть кандидатов: исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов от "Единой России", Вячеслав Мархаев от КПРФ, Батодалай Багдаев от "Коммунистов России", Сергей Дорош от ЛДПР, Юрий Базаржапов от "Партии родителей будущего" и Игорь Пронькинов от регионального отделения "Российской партии пенсионеров за справедливость".

"В настоящее время завершен процесс выдвижения кандидатур. С 11 июля начинается регистрация кандидатов, они могут подавать свои документы в избирком", — сказал Ивайловский.

В начале февраля 2017 года Вячеслав Наговицын, возглавлявший республику с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Исполнять обязанности главы региона президент РФ Владимир Путин назначил Цыденова.