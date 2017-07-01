Лавров возглавит российскую делегацию на 72-й сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, говорится в распоряжении президента России.

Согласно документу, в делегацию войдут также заместители главы МИД РФ Геннадий Гатилов, Василий Небензя (кандидатуру которого, по информации источников РИА Новости, Госдума и Совфед одобрили на пост постпреда РФ при ООН). Кроме того, на сессию поедут главы ряда департаментов МИД: по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, правового, международных организаций, по вопросам новых вызовов и угроз, по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Также в состав делегации включены главы комитетов по международным делам Совфеда и Госдумы — Константин Косачев и Леонид Слуцкий.

Предстоящая сессия Генассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН.

В 2015 году на юбилейной, 70-й, сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил российский президент Владимир Путин. Он затронул ряд тем, включая украинский кризис и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.