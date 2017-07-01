Партия "Родина" на выборах-2018 поддержит Путина в случае его выдвижения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Партия "Родина", представленная в Госдуме седьмого созыва, примет участие в президентских выборах 2018 года; политическая сила не будет выдвигать своего кандидата, но намерена поддержать кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина, в случае его выдвижения на грядущих выборах, заявил в субботу председатель партии Алексей Журавлев.

Съезд партии "Родина" проходит в субботу в Петербурге, на съезде партия определит позицию политсилы относительно ее участия в выборах президента РФ в 2018 году. Также "Родина" переизберет центральные руководящие органы, выдвинет кандидатов в депутаты в рамках электорального цикла 2017 года.

"Мы обязательно примем участие в президентских выборах 2018 года… На выборах президента РФ мы можем поддержать только одного кандидата и этот кандидат — наш действующий президент Владимир Владимирович Путин", — заявил Журавлев, обращаясь к делегатам и гостям съезда в субботу.

Лидер партии подчеркнул, что кандидат в президенты России от "Родины" не может быть "техническим". "Наш кандидат не может быть спойлером. Мы не можем поддержать ни одного из кандидатов так называемой оппозиции – парламентской или непарламентской, системной или несистемной. И самое главное – наш кандидат должен победить и работать на благо нации и государства. Исходя из этого, я уверен, что кандидатом, которого поддержит партия "Родина" на выборах 2018 года, может быть только действующий президент РФ Владимир Владимирович Путин", — заключил Журавлев.

На выборах-2016 "Родина" заняла восьмое место, набрав чуть более 790 тысяч голосов (1,51%), ее единственным представителем в Госдуме стал победивший в одномандатном округе Журавлев.

О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале 2016 года партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. На вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в кампании 2018 года его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что тема президентских выборов пока не стоит в кремлевской повестке дня.