Путин провел телефонный разговор с Меркель

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону основные темы повестки дня саммита "Группы двадцати" в Гамбурге, который пройдет 7-8 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. В преддверии саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (7-8 июля) лидеры обсудили основные темы повестки дня этого форума. Затронуты также проблематика Парижского соглашения об изменении климата и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.