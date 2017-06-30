Ушаков: Россия попробует вписать встречу Путина с Трампом на G20 в график

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. РФ предложит США программу пребывания в Гамбурге на саммите G20, попробует вписать эту важную встречу в график, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

В четверг советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что в ходе саммита G20 в Гамбурге, который состоится 7-8 июля, Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным.

"Согласовываем время. Мы изложим американцам программу нашего пребывания в Гамбурге, расскажем, о каких встречах договорились и попробуем вписать важную встречу с Трампом в график", — сообщил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, как идет подготовка к предстоящей встрече лидеров РФ и США в Гамбурге.