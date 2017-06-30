Глава ЦИК надеется на отмену муниципального фильтра на выборах

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова надеется на отмену в будущем муниципального фильтра на российских выборах, за такой шаг, по её словам, высказываются практически все участники заседания недавно созданной рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства.
"Я даже не сомневаюсь, что к следующему избирательному циклу действительно будет проделана огромная работа по систематизации, упрощению нашего избирательного законодательства. В частности, хочу сказать, что все — и руководители партий, и эксперты — были единодушны по поводу пресловутых фильтров. К сожалению, к этой избирательной кампании не успели их отменить", — сказала Памфилова.
Позже в беседе с журналистами она также рассказала, что по идее создания в России избирательного кодекса, который бы систематизировал все выборное законодательство, сейчас нет единой точки зрения. Часть экспертов выступают за его создание, другие не видят в этом необходимости.
"Есть разные точки зрения, но это тот вопрос, который надо сейчас в работе этой рабочей группы ставить в начале. Это системный вопрос… Это предмет дополнительных дискуссий, здесь нет полного единодушия", — считает Памфилова.