Глава ЦИК надеется на отмену муниципального фильтра на выборах

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова надеется на отмену в будущем муниципального фильтра на российских выборах, за такой шаг, по её словам, высказываются практически все участники заседания недавно созданной рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства.

В ходе заседания ЦИК в пятницу глава комиссии сообщила, что 22 июля состоялась встреча рабочей группы под руководством первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко. Она сказала, что этой встречей был "дан старт большой системной работе по анализу и систематизации всего избирательного законодательства".

"Я даже не сомневаюсь, что к следующему избирательному циклу действительно будет проделана огромная работа по систематизации, упрощению нашего избирательного законодательства. В частности, хочу сказать, что все — и руководители партий, и эксперты — были единодушны по поводу пресловутых фильтров. К сожалению, к этой избирательной кампании не успели их отменить", — сказала Памфилова.

Вместе с тем она выразила надежду, что руководители регионов, где в 2017 году в единый день голосования 10 сентября пройдут выборы, сделают все возможное, чтобы бюрократических препятствий для кандидатов было. "Надеюсь, что в будущем мы эту проблему решим и отменим их. Надеюсь, что законодатели тоже придут к этому выводу", — заявила глава ЦИК.

Позже в беседе с журналистами она также рассказала, что по идее создания в России избирательного кодекса, который бы систематизировал все выборное законодательство, сейчас нет единой точки зрения. Часть экспертов выступают за его создание, другие не видят в этом необходимости.

"Есть разные точки зрения, но это тот вопрос, который надо сейчас в работе этой рабочей группы ставить в начале. Это системный вопрос… Это предмет дополнительных дискуссий, здесь нет полного единодушия", — считает Памфилова.