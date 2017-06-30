Лавров рассказал, чего ждет от предстоящей встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Москве рассчитывают, что в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге на саммите G20 будут преобладать прагматизм и реализм, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.

"Я надеюсь, что возобладает на этой встрече прагматизм, реализм и осознание того, что каждая из наших стран свои национальные интересы более эффективно может обеспечивать в "концерте", как говорится, а не через сольные выступления", — сказал он.

В четверг советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что в ходе саммита G20 в Гамбурге, который состоится 7-8 июля, Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Трамп так или иначе встретятся "на полях" саммита "двадцатки".