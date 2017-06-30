Глава ЦИК рассказала о выдвижении кандидатов на губернаторские выборы

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Два десятка партий выдвинули в общей сложности 88 кандидатов на сентябрьских губернаторских выборах в 16 регионах России, кроме того документы подал один кандидат-самовыдвиженец, сообщила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

"На выборах высших должностных лиц в 16 регионах России на своих партийных мероприятиях 20 политических партий выдвинули уже сейчас 88 кандидатов, 78 из которых уже представили в соответствующие избирательные комиссии документы о выдвижении", — сообщила Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Она добавила, что в избирательную комиссию Кировской области документы о выдвижении представил также один кандидат-самовыдвиженец.

"Я надеюсь, — судя по той тенденции, которая наметилась — что в регионах 10 сентября выборы губернаторов будут достаточно конкурентными", — добавила глава Центризбиркома.

На выборах региональных парламентов, которые также состоятся в единый день голосования, к настоящему моменту 13 партий выдвинули 23 списка кандидатов в депутаты, сказала Памфилова.

Она сообщила, что на дополнительных выборах депутатов Госдумы, которые пройдут 10 сентября в двух одномандатных округах, шесть партий уже выдвинули в общей сложности 11 кандидатов, из которых шестеро выдвинуты на довыборах в Кингисеппском округе в Ленинградской области и пятеро — в Брянском округе.