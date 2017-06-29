Путин провел телефонные переговоры с президентом Туркмении

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ В.В.Путина с президентом Туркменистана Г.М.Бердымухамедовым… Обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематика укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе", — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора был затронут также график контактов на высшем уровне.