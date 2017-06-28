Лавров отметил, что Россия и Германия никогда не прекращали диалог

КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Россия и Германия постепенно размораживают некоторые форматы взаимодействия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В целом, несмотря на то, что мы расходимся по целому ряду аспектов урегулирования и на Украине, и в Сирии, наверное, и ряде других регионов, несмотря на это, наши отношения взаимоуважительные, и мы никогда не прекращали диалог. Были периоды не так давно, когда определенные форматы этого диалога были заморожены нашими немецкими коллегами, сейчас они возобновляют свою работу", — сказал Лавров на пресс-конференции в Краснодаре.

По его словам, Москва выступает за то, чтобы таким был подход в отношениях России и с другими странами, причем не только западными. "Разногласия не должны быть препятствием для диалога, для разговора, для того, чтобы выслушать друг друга и услышать друг друга", — добавил глава МИД РФ.