Москва исходит из того, что контакт Путина и Трампа состоится на полях G20

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Москва исходит из того, что контакт президентов США и России состоится на полях саммита G20 в немецком Гамбурге, завил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Краснодаре.

"Подготовка к саммиту идет… Разумеется, в рамках таких форумов традиционно проходят двусторонние контакты, что называется, на полях соответствующей конференции. Тема о возможной встрече президентов РФ и США уже достаточно обсуждается в СМИ за последние дни, если не недели. Добавить к этому нечего. Мы исходим из того, что контакт состоится, поскольку два президента будут в одно время в одном городе, в одном здании, в одном зале и, наверное, будет неправильно, если они не смогут переговорить, причем переговорить по многим вопросам", — заявил Лавров.

Что касается возможных тем для обсуждения, то, считает Лавров, это не только Сирия и Украина.

"Прежде всего, нужно добиваться нормализации диалога, чтобы диалог опирался на коренные интересы и РФ, и США", — сказал он.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.