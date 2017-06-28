Развал договора по РСМД не выгоден ни России, ни США, считает эксперт

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Развал договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не выгоден ни Москве, ни Вашингтону, поскольку грозит стать началом гонки вооружений, заявил РИА Новости программный директор Фонда клуба "Валдай" Иван Тимофеев.

Ранее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщало, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора по РСМД. Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд заявил РИА Новости, что США не хотят выходить из договора по РСМД, надеются на его сохранение и считают важным проведение диалога с РФ по стратегической стабильности.

"Ни для России, ни для США это (выход из договора по РСМД — ред.) никаких проблем не решит и безопасность их не увеличит. Это лишь увеличит нагрузки на военные бюджеты и, наоборот, снизит безопасность, потому что повышаются риски локального или полномасштабного ядерного конфликта в Европе", — сказал Тимофеев.

По его словам, договор является основополагающим в режиме контроля за ракетно-ядерными вооружениями в Европе и его расторжение невыгодно ни России, ни США, а возникающие взаимные претензии можно решать в рамках механизмов, предусмотренных договором.

"В дальнейшем ситуация может развиваться как конструктивно, так и деструктивно. Конструктивно ситуация может развиваться тогда, когда в рамках договора, в рамках существующих механизмов, которые предусмотрены в договоре, Россия и США проведут ревизию имеющихся у них претензий и предпримут шаги по решению этих проблем. Это технически возможно", — отметил эксперт.

Негативный вариант развития событий, по его мнению, произойдет в случае введения США санкций в отношении России, которые будут увязаны с договором по РСМД. "Это может инициировать конгресс США. Либо с этим вопросом будут увязаны санкции. Это будет политически неприемлемо для России, и произойдет дальнейшая деградация договора. Он перестанет действовать либо де факто, либо де юре. Начнется новый этап гонки вооружений", — заключил Тимофеев.

Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей внесла 22 июня очередной законопроект о военном сдерживании России. В числе претензий к России упоминаются предполагаемые нарушения Россией договора по РСМД. Москва отрицает эти обвинения. Авторы предлагают разработать план по санкциям против Москвы по РСМД, но не говорят, о каких именно санкциях может идти речь.

Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Лавров также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.