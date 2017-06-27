МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности призвали президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу в Гамбурге, чтобы подчеркнуть возможность совместной работы в сферах общих жизненно важных интересов.

"Ваша первая встреча в Гамбурге будет уникальной возможностью подчеркнуть, что США, Россия и Европа могут и должны работать вместе в сферах жизненно важных общих интересов, главными из которых являются снижение ядерных и военных рисков и предотвращение катастрофических терактов", — говорится в письме организаторов конференции к российскому и американскому лидерам.

Организаторы отмечают, что лидеры двух стран могут содействовать расширению коммуникации между военными НАТО и России с помощью новой группы по кризисному урегулированию и совместной работе для того, чтобы не допустить попадания радиоактивных материалов в руки террористических группировок.

"Перезапуск двустороннего диалога военных между Россией и США, имевший принципиальное значение на протяжении Холодной войны, должен быть немедленным приоритетом ", — отмечают организаторы.

Ранее Белый дом заявил, что не исключает встречи Трампа с Путиным "на полях" предстоящего саммита "большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге.

Между тем, накануне в Кремле заявили, что пока "конкретных наработок" по первой личной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Однако было отмечено, что оба лидера будут в Гамбурге на саммите "двадцатки", и, по словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, "так или иначе, возможность встречи будет".