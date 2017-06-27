Путин исключил погибшую в авиакатастрофе Елизавету Глинку из состава СПЧ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил из состава СПЧ главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, погибшую в авиакатастрофу Ту-154 около Сочи, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека… изменения, исключив из него Глинку Е.П.", — говорится в документе.

Согласно документу, из состава Совета также исключаются критик Даниил Дондурей и член ОП РФ Мария Каннабих.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания, 27 июня 2017 года.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Среди пассажиров были восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.