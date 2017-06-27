Путин на саммите G20 проведет ряд двусторонних встреч, рассказал Песков

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках своего участия в саммите "большой двадцатки" воспользуется возможностью обсудить текущую повестку дня со своими коллегами и провести ряд двусторонних встреч, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Главы государств и правительств, как правило, принимают участие в таких многосторонних международных мероприятиях для того, чтобы: а) принять участие в обсуждении многосторонней повестки дня и б) осуществить целый ряд двусторонних встреч, чтобы возможностью этой воспользоваться. Я уверен, что президент Путин сделает именно это", — сказал Песков.

При этом он в очередной раз отметил, что каких-либо наработок для отдельной полноформатной встречи двух лидеров пока нет.

Ранее Белый дом заявил, что не исключает встречи Трампа с Путиным "на полях" предстоящего саммита "большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге.