Путин на саммите G20 проведет ряд двусторонних встреч, рассказал Песков

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках своего участия в саммите "большой двадцатки" воспользуется возможностью обсудить текущую повестку дня со своими коллегами и провести ряд двусторонних встреч, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом он в очередной раз отметил, что каких-либо наработок для отдельной полноформатной встречи двух лидеров пока нет.
Ранее Белый дом заявил, что не исключает встречи Трампа с Путиным "на полях" предстоящего саммита "большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге.