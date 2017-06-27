Путин остается одним из самых влиятельных политиков в мире, заявил Песков

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пользуется превалирующей поддержкой среди россиян, а также остается одним из самых известных и влиятельных политиков в мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно президент Путин пользуется абсолютно превалирующей поддержкой россиян внутри страны и является одним из самых известных и самых влиятельных политиков на мировой арене. Оспорить этот тезис вряд ли возможно", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об исследовании социологов, в котором утверждается, что российский лидер в мире пользуется большим доверием, чем президент США Дональд Трамп, из-за чего их встреча может откладываться.

"Я не думаю, что это корректная постановка вопроса", — добавил он.