Россия не будет игнорировать рост числа баз НАТО у границ, считает депутат

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заявления представителя НАТО о растущем военном присутствии РФ и размещении баллистических межконтинентальных ракет в Крыму и Калининграде являются попыткой оправдать действия альянса, однако РФ не будет игнорировать рост числа военных баз НАТО у своих границ и ответит в рамках международного права, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее издание Politico сообщило о том, что глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс противостоит усилиям России по увеличению военного потенциала "практически на каждом уровне", но в то же время не уверен, что у РФ есть "агрессивные намерения" в отношении альянса. Представитель НАТО при этом отметил "растущее военное присутствие России", упомянув сообщения о "размещении баллистических межконтинентальных ракет, способных нести ядерное оружие, в Калининграде и Крыму".

"Это попытка оправдать свои действия, но еще раз хочу отметить, что если США и их союзники, размещая различные базы, усиливая свою мощь вблизи наши границ, думают, что мы будем смотреть на это сквозь пальцы… то они глубоко ошибаются. Мы тоже принимать будем соответствующие ответные меры… в рамках норм международного права", — сказал Швыткин РИА Новости.

Депутат подчеркнул при этом, что, к сожалению, "у фантазии данного представителя НАТО нет предела". Швыткин также отметил: РФ множество раз заявляла о том, что страна никому не угрожает и соблюдает все нормы международного права.

"Мы всегда открыты для соответствующих договоренностей на соответствующие полеты, которые осуществляют в том числе и США для того, чтобы убедиться в том, что мы соблюдаем все нормы международного права", — добавил депутат.