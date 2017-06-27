Володин призвал объединить усилия для безопасности в Евразии

СЕУЛ, 27 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии второго совещания спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле призывал объединить усилия в целях обеспечения безопасности на евразийском континенте.

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится с двухдневным визитом в Сеуле, где во вторник проходит второе совещание спикеров парламентов стран Евразии.

В совещании принимают участие представители 26 стран, в том числе впервые из стран Евросоюза – Чехии, Словакии (на уровне спикеров) и Венгрии.

"Мы видим одной из ключевых задач — консолидацию усилий в целях обеспечения безопасности нашего общего дома. Это обязательное условие для поступательного развития на пространстве Евразии", — сказал Володин.

По его словам, как никогда остро стоят вопросы эффективного противодействия новым вызовам и угрозам, среди которых особое место занимают терроризм и экстремизм, наркотрафик, проблемы миграции.

"Здесь работа наших национальных парламентов и межпарламентских организаций состоит в выработке единых подходов в борьбе с терроризмом и гармонизации законодательств в сфере безопасности. И сегодняшнее совещание может стать отправной точкой для выработки конкретных предложений", — считает он.