МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Законодатели предлагают увеличить наказание за дачу и получение взятки до четырех лет лишения свободы, а также ввести понятие "неимущественная взятка", пишет в понедельник газета "Известия".

По данным издания, соответствующие поправки в Уголовный кодекс подготовил комитет по безопасности и противодействию коррупции ГД РФ. Зампредседателя комитета Анатолий Выборный, разработавший этот законопроект, рассказал изданию, что помимо увеличения срока за взяточничество под действие Уголовного кодекса попадут и третейские судьи. Им может грозить до трех лет заключения за злоупотребление полномочиями.

"Предлагается ужесточить наказание за дачу и получение взятки. Сейчас максимальное наказание по этим преступлениям — два и три года лишения свободы соответственно. Согласно законопроекту, этот срок увеличивается до четырех лет, таким образом эти преступления переводятся в категорию средней тяжести, а срок давности по ним увеличивается с двух до шести лет", — пишет газета.

Газета напоминает, что в нынешней редакции Уголовного кодекса взяткой считаются только деньги и имущество, а также услуги, стоимость которых можно оценить. Как сообщает издание, законодатели планируют расширить УК, добавив в него такие понятия, как "неимущественные преимущества", "услуги неимущественного характера", а также "неимущественные права и иные неправомерные преимущества".

"Это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности", — пояснил изданию Выборный.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, доказать оказание неимущественных услуг будет непросто. Также, как полагают эксперты, есть опасность, что правоохранительные органы будут слишком широко трактовать эту норму, рассматривая как неимущественные услуги любые взаимоотношения чиновников с гражданами. Проект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии, отмечает газета.