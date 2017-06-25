России не нужны конфликты в Арктике, заявил Рогозин

БЕЛГРАД, 25 июн — РИА Новости. Арктика должна остаться зоной мира и сотрудничества, но Россия будет настаивать на принадлежности арктического шельфа, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы, конечно, считаем, что Арктика это точно должна быть зона мира, сотрудничества. Там запасы пресной воды для всего мира. Это не только наше дело или американцев, канадцев, датчан, норвежцев и так далее", — сказал он в интервью РИА Новости.

Рогозин отметил, что Россия "настроена никакие конфликты туда не допускать, но есть определенные споры, которые должны вестись, исходя из геологии, а российская позиция заключается в том, что этот шельф является продолжением нашей линии берега".

"Поэтому мы настаиваем на том, что эта береговая линия должна охраняться Российской Федерацией. Но этот спор будет продолжаться. Я не вижу здесь никаких проблем. Они будут доказывать свою правоту, мы свою. Это скорее научная история. Комиссия ООН это будет решать на основании научных исследований, а не на основании провокаций или спекуляций", — сказал вице-премьер.

Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.