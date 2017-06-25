Выходить из договоров в сегодняшней ситуации не верно, считают в ГД

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Выходить из уже заключенных договоров в сегодняшней напряженной ситуации борьбы с терроризмом неправильно, прокомментировал РИА Новости предложение конгресса США о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В субботу издание Politico , ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщило, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из ДРСМД.

"Мое мнение такое, что выходить из договоров, которые уже достигнуты, наверное, в сегодняшней ситуации неправильно. Потому что ситуация в мире напряжена, и в то время, когда мы боремся, должны бороться с главной угрозой — терроризмом, выходить из определенных договоров неправильно", — сказал Чепа РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что то соотношение, которое достигалось при подписании договоров по некоторым позициям сегодня уже изменилась. "Что-то не устраивает нас, что-то не устраивает Америку", — отметил он.

Чепа не стал оценивать возможность принятия администрацией США такого решения. "Сейчас многое определяет не разум, а какие-то политические, сиюминутные мотивы. Республиканская и демократическая партии в (Соединенных) Штатах (Америки) дошли до абсурда, и подчас многие заявления об угрозе России, о влиянии на выборы… мешают всей логики действий многих американских политиков", — обосновал свою позицию депутат. Чепа добавил, что такие идеи "в принципе, кто-то будет предлагать".

Парламентарий подчеркнул, что в одностороннем порядке ни одна из стран не может выйти из договора. "Если кто-то будет выходить, то мы тоже выйдем из этого договора….Это может привести к нарушению баланса сил", — заключил он.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.