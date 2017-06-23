Глава Керчи досрочно прекратила полномочия

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава муниципального образования Керчи, председатель Керченского горсовета Лариса Щербула написала заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, на этом посту ее заменит Николай Гусаков, сообщает сайт горсовета.

"Пост освобождается в связи с тем, что действующим председателем Керченского городского совета Ларисой Щербулой написано заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию", — говорится в сообщении.

При этом на внеочередной конференции керченского отделения партии "Единая Россия" принято решение предложить на пост главы муниципального образования заместителя председателя Керченского горсовета Николая Гусакова.

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