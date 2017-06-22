Депутат ГД назвал снос памятников в Польше надругательством над памятью

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Решение Польши о сносе памятников, установленных в честь Красной армии, является надругательством над памятью советских людей, которые защищали эту страну от фашистов, завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм".

"Это очередное свидетельство оголтелой русофобской политики, которая стала характерной для большинства в польском Сейме. Это все очень досадно. Принятое решение, по сути, надругательство над памятью защитников, тех советских людей, которые защищали Польшу от немецко-фашистских полчищ", — заявил Слуцкий.

По мнению парламентария, особенно неподобающе выносить подобные решения, когда в России "чтят память миллионов, отдавших свои жизни за освобождение мира от коричневой чумы".