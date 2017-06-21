Число кандидатов на пост губернатора Севастополя выросло до пяти

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Севастопольская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на должность губернатора города — от партий ЛДПР и "Народ против коррупции", сообщили в избиркоме Севастополя.

Прямые выборы губернатора пройдут в Севастополе впервые. До этого глава города утверждался депутатами законодательного собрания, а кандидатура вносилась президентом страны. Выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября.

"На должность губернатора города Севастополя Виктором Леонидовичем Резановым, Ильей Григорьевичем Журавлевым представлены необходимые документы о выдвижении. Кандидатам выданы письменные подтверждения в их получении", — сообщили в городском избиркоме.

Резанов, как отметили в избирательной комиссии, выдвинут кандидатом на съезде общероссийской политической партии "Народ против коррупции". Журавлев стал кандидатом на должность губернатора от севастопольского городского отделения ЛДПР.

Ранее кандидатами на пост губернатора Севастополя стали врио главы города Дмитрий Овсянников (выдвинут президиумом генсовета "Единой России"), Иван Ермаков от регионального отделения партии "Патриоты России" и Роман Кияшко от КПРФ.

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