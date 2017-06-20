В Кремле заявили об отсутствии подвижек в отношениях с США

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия не готовит встречных требований к США по нормализации отношений, проблемы, которые вызывают раздражение, доводятся до партнеров, но пока нет конструктивного обсуждения этих тем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такие требования не готовятся. Обсуждается в рутинном порядке, мы доводим друг до друга темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями. Круг этих тем известен. Но пока, к сожалению, констатировать какого-то начала конструктивного обсуждения этих тем мы не можем. Что с сожалением мы констатируем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готовит ли Россия встречные требования к США для нормализации отношений в связи с планом Госдепа, о котором сообщают СМИ.