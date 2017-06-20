Песков заявил, что не знает о возможной отставке губернатора Тулеева

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Кремле нет информации об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока на этот счет какой-либо информацией я не располагаю", — сказал Песков, отвечая на вопрос, достоверна ли информация о том, что Тулеев написал заявление об отставке.

На вопрос, велись ли какие-либо разговоры о состоянии его здоровья, были ли соответствующие планы, Песков ответил: "Нет".

Ранее Тулеев продлил свой отпуск, в котором он официально находится с 22 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации, отметив, что никаких опасений за его здоровье нет.

Ранее на сайте обладминистрации появилась информация, что глава региона ушел в десятидневный отпуск с 22 мая. В соответствии с уставом Кемеровской области, обязанности губернатора в этот период исполняет его первый заместитель — Владимир Чернов.

Отсутствие Тулеева на рабочем месте и на публике породило слухи о проблемах со здоровьем и даже о его смерти. Пресс-служба региональной администрации неоднократно эти данные опровергала.

В марте в отдельных СМИ также появлялись публикации, что Тулеев якобы госпитализирован, но пресс-служба региональной администрации это официально опровергала. По словам представителя ведомства, неназванные источники, на которые ссылаются некоторые СМИ, ошибаются или намеренно вводят в заблуждение аудиторию.