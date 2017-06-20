Слуцкий прокомментировал план Тиллерсона по нормализации отношений с РФ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что конструктивные формулировки плана госсекретаря США Рекса Тиллерсона по взаимодействию с РФ, который публикуют СМИ, вызывают оптимизм, но депутат опасается, что риторика вновь может разойтись с делом.

Ранее портал BuzzFeed со ссылкой на секретный документ госдепартамента США сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с Россией.

"Давать какие-то оптимистическое прогнозы по реализации плана Тиллерсона пока рано. Конструктивные формулировки в очередной раз вызывают оптимизм при их прочтении, но, к сожалению, учитывая опыт последних месяцев, то есть первых месяцев президентства Трампа… боюсь, что риторика снова сможет разойтись с делом", — сказал журналистам Слуцкий.

Он выразил надежду, что в этот раз такого не произойдёт и план Тиллерсона станет "поворотной точкой в развитии сегодняшних российско-американских отношений в сторону конструктива, в сторону здравого смысла".

"Хотелось бы, чтобы этот план выполнялся. Больше здесь добавить нечего. Хотелось бы, чтобы шли конструктивные консультации по важнейшим вопросам, в том числе ядерного сдерживания, безопасности и сотрудничества на разных континентах, в том числе в Европе. Россия и США как две крупнейшие ядерные державы должны быть тесными партнерами, но в то же время сотрудничество между нашими странами по ряду важнейших досье попросту заморожено", — отметил парламентарий.

"Хотелось бы, чтобы план Тиллерсона перевернул эту ситуацию с головы на ноги, чтобы Вашингтон вернулся к здравому смыслу, для реализации плана Тиллерсона было разработано профессионалами из профильных ведомств обеих наших стран много дорожных карт, которые позволят нам наладить нормальное конструктивное сотрудничество, которое и должно быть между двумя крупнейшими ядерными державами. Но пока мы видим из Вашингтона одну лишь риторику", — добавил депутат.