Косачев назвал назначенного послом в Турции Ерхова блестящим профессионалом

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал нового посла РФ в Турции Алексея Ерхова блестящим профессионалом и опытным тюркологом.

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции. Ерхов ранее работал в посольстве в Египте, занимал пост генерального консула РФ в Стамбуле. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

"Блестящий профессионал, высокообразованный дипломат и очень опытный тюрколог. Знаю его многие годы с самой лучшей стороны и искренне рад его нынешнему назначению", — заявил Косачев РИА Новости.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".