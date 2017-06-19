Встреча с Шенноном может ускорить переговоры Путина и Трампа, заявил МИД

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Встреча с первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном 23 июня при нужном настрое могла бы помочь в подготовке переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что не стал бы называть предстоящие переговоры в Санкт-Петербурге с Шенноном этапными.

"Я бы назвал это рабочим контактом — при всей его важности, — который, если пойдет в нужном ключе и с нужным настроем, наверное, помог бы нам лучше подготовиться к встрече на высшем уровне. Но я обращаю ваше внимание, что по самому контакту на высшем уровне пока сообщить нечего", — сказал Рябков.

"Наше дело — готовить почву, чем лучше мы подготовим, тем больше шансов, для того, что лидеры воспримут эту работу как хороший вклад в их успех, в успех их контакта", — добавил высокопоставленный дипломат.