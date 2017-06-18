Генсовет ЕР утвердил кандидатуру Яхнюка на довыборы в Кингисеппском округе

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Генеральный совет партии "Единая Россия" (ЕР) на заседании в воскресенье утвердил кандидатуру зампредседателя правительства Ленинградской области Сергея Яхнюка для участия в довыборах в Госдуму (ГД).

На прошлой неделе Центризбирком назначил дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу (Ленинградская область) на 10 сентября — единый день голосования. На прошлогодних парламентских выборах в этом округе победил Сергей Нарышкин, впоследствии отказавшийся от депутатского мандата в связи с переходом в Службу внешней разведки (СВР). На прошедшем 28 мая предварительном голосовании ЕР по этому округу победил Яхнюк.

"Коллеги, принимается, еще раз поздравим нашего коллегу. Попрошу наш исполком уже сегодня подготовить уже все юридические документы, чтобы завтра их сдать в Центральную избирательную комиссию", — сказал по итогам голосования секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов.

Президент РФ Владимир Путин указом от 22 сентября 2016 года назначил Нарышкина директором СВР. Ранее он занимал должность спикера Госдумы шестого созыва. Указ вступил в силу 5 октября. На посту директора СВР Нарышкин сменил Михаила Фрадкова.