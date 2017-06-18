Между Россией и Китаем установились многогранные отношения, заявил Лавров

ПЕКИН, 18 июн — РИА Новости. Россия и Китай поддерживают постоянный диалог по всем аспектам двусторонних стратегических отношений, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И.

"Все аспекты наших многогранных стратегических отношений охвачены постоянным диалогом", — сказал российский министр.

"Сегодня хорошая возможность посмотреть на состояние двусторонних связей, на то, как выполняются договоренности, достигнутые нашими руководителями и, конечно же, подготовиться к завтрашнему заседанию министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка)", — добавил он.

Лавров заявил, что контакты между Россией и Китаем на различных уровнях проходят очень интенсивно. "В прошлом месяце вы были в Москве, потом мы встречались совсем недавно в Астане. Наши руководители также поддерживают весьма и весьма регулярные и насыщенные отношения", — продолжил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что столь активное взаимодействие необходимо в сегодняшнем мире. "Как Вы совершенно справедливо отметили, обстановка в мире требует постоянного внимания, она неустойчивая и во многом непредсказуемая", — обратился Лавров к Ван И.

"И нам, конечно, очень важно делать все, чтобы основы международного права, устав ООН оставались главными инструментами выстраивания отношений между странами и народами", — добавил он.

Лавров прибыл в воскресенье в Пекин для участия во встрече министров иностранных дел БРИКС. Главы МИД "пятерки" обменяются взглядами относительно вопросов международной повестки дня, в том числе о ситуации в Сирии и Афганистане.