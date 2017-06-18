МИД сожалеет, что США отказываются от нормализации отношений с Кубой

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа пересмотреть политику нормализации отношений с Кубой вызывает сожаление, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

В пятницу Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Это стало еще одним шагом по сворачиванию ранее заключенных сделок и отказу от обещаний предыдущей администрации. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".

"Объявленная президентом США Трампом новая линия в отношении Кубы возвращает нас к уже подзабытой риторике в стиле "холодной войны". Подобный подход характеризовал отношение США к Кубе на протяжении десятилетий. Когда прежняя администрация в Вашингтоне внесла существенные изменения в курс, проводившийся в отношении острова, мы не без оснований полагали, что это стало не столько проявлением доброй воли отдельных политиков, сколько отражением провала политики диктата и санкций против этого небольшого и свободолюбивого государства", — говорится к комментарии, опубликованном в воскресенье на сайте МИД РФ.

"Теперь выясняется, что антикубинский дискурс по-прежнему широко востребован. Это не может не вызывать сожаления. Думаем, что ни у кого не должно быть сомнений: высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен. События последнего полувека – тому очевидное свидетельство", — отмечает российское внешнеполитическое ведомство.

МИД РФ подтвердил, что в Москве по-прежнему солидарны с Кубой. "Мы – против эмбарго, блокад, санкций и разделительных линий. Мы – за диалог, сотрудничество и наведение мостов, общение без диктата и попыток вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств", — говорится в комментарии ведомства. В нем напоминается, что такого же подхода в отношении Кубы придерживается подавляющее большинство стран, что подтверждено результатами голосования по антиблокадной резолюции Генеральной ассамблеи ООН. "Хотели бы призвать администрацию Трампа прислушаться к этому практически единодушному голосу мирового сообщества", — подчеркивает МИД.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. В 2016 году Обама стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим этот остров. И даже уходя со своего поста, Обама в качестве одного из своих последних решений заявил о прекращении так называемой политики "мокрых/сухих ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с Кубы, и Гавана это приветствовала.