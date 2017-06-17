Идеологического раскола в "Яблоке", заявил Явлинский

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, выступая на партийной конференции в Екатеринбурге, что идеологического раскола в организации нет.

На конференции "Яблока" в субботу предполагалось выдвинуть кандидатуру на должность свердловского губернатора. Однако утром на сайте свердловского отделения партии появилось заявление его лидера Юрия Переверзева, в котором тот объявил о несогласии с кандидатурой мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сложении своих полномочий и выходе из партии.

"Я не вижу никакого раскола, идеологического раскола в нашей партии нет. Люди периодически выходят из партии, мы желаем им всего хорошего. Все — живые люди. Подобные дискуссии наблюдаются у нас и в ряде других городов", — сказал Явлинский.

Ройзман ранее сообщил РИА Новости, что его кандидатура на выборы губернатора Свердловской области от "Яблока" будет выдвинута 19 июня в Москве.