Идеологического раскола в "Яблоке", заявил Явлинский

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, выступая на партийной конференции в Екатеринбурге, что идеологического раскола в организации нет.
"Я не вижу никакого раскола, идеологического раскола в нашей партии нет. Люди периодически выходят из партии, мы желаем им всего хорошего. Все — живые люди. Подобные дискуссии наблюдаются у нас и в ряде других городов", — сказал Явлинский.
Ройзман ранее сообщил РИА Новости, что его кандидатура на выборы губернатора Свердловской области от "Яблока" будет выдвинута 19 июня в Москве.