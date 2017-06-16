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Политика

Откровенно, компетентно, без популизма: политологи о "прямой линии" Путина

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2017 (243)
14:1216.06.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пятнадцатая по счету "прямая линия" президента России Владимира Путина состоялась 15 июня и продолжалась без малого четыре часа. В ходе ее глава государства ответил на 73 вопроса из поступивших более двух миллионов.

РИА Новости обратилось к экспертам в области политологии и социологии с вопросом о том, что, на их взгляд, было главным в содержании этой "прямой линии" и почему.

Неформальный институт политической системы

Самое главное — что "прямая линия" состоялась, несмотря на то что ранее была перенесена. И теперь уже с уверенностью можно говорить, что она стала своего рода неформальным институтом российской политической системы, считает исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Российское общество политологов" Игорь Кузнецов.

Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости, Инфографика
Ключевые слова "Прямой линии" с Владимиром Путиным

"Я не знаю аналогов в новейшей истории современности, чтобы лидер такой большой страны, как наша, был полностью открыт для общения с самыми разными слоями населения по самому широкому кругу вопросов. При этом подкупает откровенность президента — в ходе общения с аудиторией не было попыток уйти от самых острых вопросов, как-то лакировать действительность", — говорит политолог.

По мнению Игоря Кузнецова, подобного рода общение с электоратом полезно как для президента, так и для аудитории. Президент получает от населения хорошую информацию из первых рук в виде обратной связи, а люди видят и чувствуют своего лидера. Таким образом, формат "прямой линии" отнюдь не исчерпал себя — более того, сегодня он получил "постоянную прописку" в российской политической системе.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной "Прямой линии". 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной "Прямой линии". 15 июня 2017

Главной темой стала демография

"Прямая линия" — традиционная форма общения главы российского государства с гражданами, которая ничего общего не имеет с какими-либо предвыборными акциями политиков в других странах и никак не привязана ни к какой президентской кампании, напоминает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин четыре часа отвечал на вопросы о политике, экономике и личной жизни

"Главное, что бросилось в глаза, — сбалансированность всех тем, которые волнуют общество. По территориям, по категориям населения, по темам. В результате были охвачены все социальные группы, озабоченные теми или иными проблемами, без перекосов и выделения чего-то главного в ущерб всему другому. Точно так же был сбалансирован формат общения: вживую, по скайпу, по SMS. В результате — ощущение полного и объективного охвата аудитории", — делится мыслями профессор.

И все же одна главная тема этой "прямой линии" обозначилась сама собой. Шла ли речь о рождении детей, или о пенсиях, или о рабочих местах — так или иначе они касались проблем демографии, отмечает ученый.

"Действительно, мы многое сделали для того, чтобы демографические тенденции приобрели у нас устойчивый позитивный характер. И добились реального, серьезного результата. У нас рождаемость растет темпами, которых нет сегодня, скажем, в европейских странах, и когда я об этом говорю, то многие мои коллеги удивляются и, честно говоря, искренне радуются этому", — заявил Владимир Путин.

"Это было, скорее всего, непреднамеренно, так получилось, но задача решения демографических проблем на ближайшее время действительно становится ключевой. Трудности 90-х, тот демографический провал, не родившееся население — все это сегодня начинает отражаться на нас. Необходим огромный комплекс мер, прежде всего со стороны правительства, для того, чтобы преодолеть последствия явления депопуляции, которые мы переживаем. И президент внятно и четко обозначил эту задачу", — утверждает Олег Матвейчев.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТрансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным". 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным". 15 июня 2017

От проблемы денег — к проблемам качества жизни

Вопросы социального благополучия по-прежнему волнуют россиян, но уже не так, как несколько лет назад, а принципиально иначе, отмечает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Эксперты прокомментировали заявление Путина об учебниках в школах

"Были, конечно, вопросы и о зарплатах, и о пенсиях. Но в целом тенденция такова, что общественные потребности в области этой проблематики начинают смещаться из денежной сферы в сферу качества жизни — медицинского обслуживания, состояния экологии, социальной инфраструктуры. С одной стороны, это совершенно нормальный, я бы сказала, европейский тренд, но, с другой стороны, он существенно повышает ответственность государства и делает предстоящую президентскую кампанию более интересной с точки зрения образа будущего", — говорит эксперт.

В связи с этим очень важно то, что президент в ходе "прямой линии" очень подробно остановился на необходимости реформирования и совершенствования стиля государственного управления — как на федеральном, так и на региональном, местном и муниципальном уровне, считает она.

"Здесь нам нужно внести существенные коррективы в административные формы, причем административные формы на уровне муниципалитетов, регионов и всей страны. Здесь нам совершенно точно нужны серьезные преобразования в качестве управления. Это небольшой, но очень важный перечень задач, который будут ставить в самое ближайшее время", — отметил Владимир Путин.

"Это прозвучало и тогда, когда президент говорил о необходимости обновления губернаторского корпуса, и про изменение самих подходов в государственном управлении, повышение его эффективности и результативности", — говорит Екатерина Соколова.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной "Прямой линии". 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной "Прямой линии". 15 июня 2017

Протесты — нормальное явление

Президент не видит проблем в протестных движениях, считает их естественными и считает необходимым основной упор делать на развитие экономики и устранение недостатков в работе чиновничьего аппарата, в том числе на местах, отметил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Готов говорить со всеми: яркие высказывания Путина на прямой линии

"Массовый митинг или шествие, выход людей на улицы у нас часто воспринимаются как катастрофа. А ведь в демократическом обществе это естественно. Когда в Риме анархисты в очередной раз закидывают файерами здание Министерства обороны, это плохо, конечно, но каждые два года такое случается. Протесты — побочное явление демократии, обратная сторона медали. Мы много десятилетий жили в обстановке тотального согласия и одобрения, потому нас это и пугает", — говорит эксперт.

"Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использовать имеющиеся трудности — а трудностей всегда и везде достаточно — для собственного политического пиара. Использовать трудности как инструмент для собственной раскрутки, для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, только их усугубляя", — заявил Путин.

По словам Вячеслава Смирнова, его радует то, что президент не ратует за дальнейшую политизацию общественных протестов в стране, не намерен ни "отпускать вожжи", ни "закручивать гайки", чего, кстати, многие опасались. А подчеркивает, что намерен и дальше спокойно заниматься основной повседневной работой — развитием экономики и совершенствованием государственных институтов.

Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗа два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкБольшинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСогласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.Актер Юрий Стоянов в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГоворя об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.Операторы в студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрезидент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части смотрят трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.
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Нацеленность в будущее

Принципиально важной особенностью нынешней "прямой линии" стало то, что Владимир Путин обрисовал расширенный круг задач, в решение которых должна быть активно вовлечена молодежь. Таким образом, он сформировал своего рода "повестку дня" и для самых молодых своих избирателей, и для тех, кто еще только готовится стать избирателями, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Глава государства готов работать со всеми поколениями своих избирателей. Перспективы в области развития цифровой экономики, развитие малого и среднего бизнеса — это интересно прежде всего для тех, кто оканчивает школы или университеты. Горизонты планирования будущего у президента намного шире, чем очередной электоральный цикл, и нацелены в более дальнюю перспективу", — говорит политолог.

Полигон Кучино в Балашихе
© Фото : группа вКонтакте Полигон Кучино/Катерина Широкова
Дома около свалки в Балашихе построил "Мортон"

Сам по себе формат "прямой линии" в том виде, в котором он сложился сегодня, является беспрецедентным инструментом изучения общественного мнения, каким не обладает ни одна, даже самая мощная социологическая служба в мире. Высокий уровень репрезентативности изучения почти трех миллионов вопросов, поступивших президенту, дает власти уникальную возможность реально узнать и понять, чем живет и к чему стремится население России, убежден Дмитрий Абзалов.

Политолога порадовало и то, что президент, как утверждает он, был не только максимально откровенен в общении с аудиторией, но и избегал популистских жестов. Так, отвечая на вопросы жителей подмосковной Балашихи об отравляющей им жизнь свалке, он не пошел по самому простому пути — распорядиться ликвидировать свалку, — а подробно рассказал о той программе по строительству мусороперерабатывающих заводов, которую сегодня реализует правительство. И о тех системных проблемах, с которыми при этом приходится сталкиваться.

"Это говорит о том, что глава государства не пытается заигрывать с народом, делая "царские" подарки, а ведет с ним серьезный разговор на равных", — отмечает Дмитрий Абзалов.

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