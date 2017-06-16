Откровенно, компетентно, без популизма: политологи о "прямой линии" Путина

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пятнадцатая по счету "прямая линия" президента России Владимира Путина состоялась 15 июня и продолжалась без малого четыре часа. В ходе ее глава государства ответил на 73 вопроса из поступивших более двух миллионов.

РИА Новости обратилось к экспертам в области политологии и социологии с вопросом о том, что, на их взгляд, было главным в содержании этой "прямой линии" и почему.

Неформальный институт политической системы

Самое главное — что "прямая линия" состоялась, несмотря на то что ранее была перенесена. И теперь уже с уверенностью можно говорить, что она стала своего рода неформальным институтом российской политической системы, считает исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Российское общество политологов" Игорь Кузнецов.

"Я не знаю аналогов в новейшей истории современности, чтобы лидер такой большой страны, как наша, был полностью открыт для общения с самыми разными слоями населения по самому широкому кругу вопросов. При этом подкупает откровенность президента — в ходе общения с аудиторией не было попыток уйти от самых острых вопросов, как-то лакировать действительность", — говорит политолог.

По мнению Игоря Кузнецова, подобного рода общение с электоратом полезно как для президента, так и для аудитории. Президент получает от населения хорошую информацию из первых рук в виде обратной связи, а люди видят и чувствуют своего лидера. Таким образом, формат "прямой линии" отнюдь не исчерпал себя — более того, сегодня он получил "постоянную прописку" в российской политической системе.

Главной темой стала демография

"Прямая линия" — традиционная форма общения главы российского государства с гражданами, которая ничего общего не имеет с какими-либо предвыборными акциями политиков в других странах и никак не привязана ни к какой президентской кампании, напоминает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

"Главное, что бросилось в глаза, — сбалансированность всех тем, которые волнуют общество. По территориям, по категориям населения, по темам. В результате были охвачены все социальные группы, озабоченные теми или иными проблемами, без перекосов и выделения чего-то главного в ущерб всему другому. Точно так же был сбалансирован формат общения: вживую, по скайпу, по SMS. В результате — ощущение полного и объективного охвата аудитории", — делится мыслями профессор.

И все же одна главная тема этой "прямой линии" обозначилась сама собой. Шла ли речь о рождении детей, или о пенсиях, или о рабочих местах — так или иначе они касались проблем демографии, отмечает ученый.

"Действительно, мы многое сделали для того, чтобы демографические тенденции приобрели у нас устойчивый позитивный характер. И добились реального, серьезного результата. У нас рождаемость растет темпами, которых нет сегодня, скажем, в европейских странах, и когда я об этом говорю, то многие мои коллеги удивляются и, честно говоря, искренне радуются этому", — заявил Владимир Путин.

"Это было, скорее всего, непреднамеренно, так получилось, но задача решения демографических проблем на ближайшее время действительно становится ключевой. Трудности 90-х, тот демографический провал, не родившееся население — все это сегодня начинает отражаться на нас. Необходим огромный комплекс мер, прежде всего со стороны правительства, для того, чтобы преодолеть последствия явления депопуляции, которые мы переживаем. И президент внятно и четко обозначил эту задачу", — утверждает Олег Матвейчев.

От проблемы денег — к проблемам качества жизни

Вопросы социального благополучия по-прежнему волнуют россиян, но уже не так, как несколько лет назад, а принципиально иначе, отмечает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.

"Были, конечно, вопросы и о зарплатах, и о пенсиях. Но в целом тенденция такова, что общественные потребности в области этой проблематики начинают смещаться из денежной сферы в сферу качества жизни — медицинского обслуживания, состояния экологии, социальной инфраструктуры. С одной стороны, это совершенно нормальный, я бы сказала, европейский тренд, но, с другой стороны, он существенно повышает ответственность государства и делает предстоящую президентскую кампанию более интересной с точки зрения образа будущего", — говорит эксперт.

В связи с этим очень важно то, что президент в ходе "прямой линии" очень подробно остановился на необходимости реформирования и совершенствования стиля государственного управления — как на федеральном, так и на региональном, местном и муниципальном уровне, считает она.

"Здесь нам нужно внести существенные коррективы в административные формы, причем административные формы на уровне муниципалитетов, регионов и всей страны. Здесь нам совершенно точно нужны серьезные преобразования в качестве управления. Это небольшой, но очень важный перечень задач, который будут ставить в самое ближайшее время", — отметил Владимир Путин.

"Это прозвучало и тогда, когда президент говорил о необходимости обновления губернаторского корпуса, и про изменение самих подходов в государственном управлении, повышение его эффективности и результативности", — говорит Екатерина Соколова.

Протесты — нормальное явление

Президент не видит проблем в протестных движениях, считает их естественными и считает необходимым основной упор делать на развитие экономики и устранение недостатков в работе чиновничьего аппарата, в том числе на местах, отметил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

"Массовый митинг или шествие, выход людей на улицы у нас часто воспринимаются как катастрофа. А ведь в демократическом обществе это естественно. Когда в Риме анархисты в очередной раз закидывают файерами здание Министерства обороны, это плохо, конечно, но каждые два года такое случается. Протесты — побочное явление демократии, обратная сторона медали. Мы много десятилетий жили в обстановке тотального согласия и одобрения, потому нас это и пугает", — говорит эксперт.

"Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использовать имеющиеся трудности — а трудностей всегда и везде достаточно — для собственного политического пиара. Использовать трудности как инструмент для собственной раскрутки, для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, только их усугубляя", — заявил Путин.

По словам Вячеслава Смирнова, его радует то, что президент не ратует за дальнейшую политизацию общественных протестов в стране, не намерен ни "отпускать вожжи", ни "закручивать гайки", чего, кстати, многие опасались. А подчеркивает, что намерен и дальше спокойно заниматься основной повседневной работой — развитием экономики и совершенствованием государственных институтов.

Нацеленность в будущее

Принципиально важной особенностью нынешней "прямой линии" стало то, что Владимир Путин обрисовал расширенный круг задач, в решение которых должна быть активно вовлечена молодежь. Таким образом, он сформировал своего рода "повестку дня" и для самых молодых своих избирателей, и для тех, кто еще только готовится стать избирателями, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Глава государства готов работать со всеми поколениями своих избирателей. Перспективы в области развития цифровой экономики, развитие малого и среднего бизнеса — это интересно прежде всего для тех, кто оканчивает школы или университеты. Горизонты планирования будущего у президента намного шире, чем очередной электоральный цикл, и нацелены в более дальнюю перспективу", — говорит политолог.

Сам по себе формат "прямой линии" в том виде, в котором он сложился сегодня, является беспрецедентным инструментом изучения общественного мнения, каким не обладает ни одна, даже самая мощная социологическая служба в мире. Высокий уровень репрезентативности изучения почти трех миллионов вопросов, поступивших президенту, дает власти уникальную возможность реально узнать и понять, чем живет и к чему стремится население России, убежден Дмитрий Абзалов.

Политолога порадовало и то, что президент, как утверждает он, был не только максимально откровенен в общении с аудиторией, но и избегал популистских жестов. Так, отвечая на вопросы жителей подмосковной Балашихи об отравляющей им жизнь свалке, он не пошел по самому простому пути — распорядиться ликвидировать свалку, — а подробно рассказал о той программе по строительству мусороперерабатывающих заводов, которую сегодня реализует правительство. И о тех системных проблемах, с которыми при этом приходится сталкиваться.

"Это говорит о том, что глава государства не пытается заигрывать с народом, делая "царские" подарки, а ведет с ним серьезный разговор на равных", — отмечает Дмитрий Абзалов.