Правительство одобрило конвенцию Совета Европы о финансировании терроризма

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Правительство России одобрило конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, сообщается на сайте кабмина РФ.

"Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма подписана от имени Российской Федерации 26 января 2009 года в Страсбурге", — говорится в документе.

Уточняется, что ратификация конвенции позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также поможет создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества.

"В целях реализации конвенции определяются центральные органы, ответственные в Российской Федерации за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки в конвенции", — добавляется в документе.