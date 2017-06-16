МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать идею переезда Минстроя, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга в "Москва-Сити" из зданий в центре столицы во второй половине следующего года, сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, главы перечисленных министерств направили Медведеву письмо о возможности "создания правительственного комплекса министерств и подведомственных им учреждений в современном здании в "Москва-Сити".

"Такой проект действительно есть. Детали прорабатываются", — заявила газете пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

Как пишет издание со ссылкой на текст обращения, на письме стоит резолюция премьер-министра, согласно которой первому вице-премьеру Игорю Шувалову, министру экономического развития Максиму Орешкину и министру финансов Антону Силуанову поручено "проработать идею переезда федеральных органов исполнительной власти, имея в виду прежде всего минимизацию затрат на содержание ведомств и решение организационных задач".

По данным источника издания, близкого к обсуждению проекта, сейчас министерства занимают в общей сложности около 300 тысяч квадратных метров. "Планируется, что в новом здании они будут занимать около 70 тысяч квадратных метров. Это позволит сэкономить как минимум 1 миллиард рублей в год на коммунальных расходах", — сообщил собеседник газеты.

Подчеркивается, что обратившиеся в Медведеву министры обосновывают свою просьбу о переезде тем, что создание единого правительственного комплекса позволит "повысить эффективность работы органов государственной власти", "сформировать положительный имидж государственной власти" и "улучшить работу с гражданами".

По информации газеты, поручить подготовку и реализацию проекта министры предлагают Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), реализовать переезд планируется во второй половине 2018 года. Сообщается также, что возместить затраты на переезд чиновников планируется, реализовав в дальнейшем здания, которые министерства занимают сейчас. Проект не потребует финансирования из бюджета, уточняется в письме. По информации газеты, вопрос с тем, как будут использованы освободившиеся здания, "пока в проработке, так как консультации с правительством Москвы еще не велись".