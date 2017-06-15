Губернатор Ставрополья прокомментировал слухи о своей отставке

КРАСНОКУМСКОЕ (Ставропольский край), 15 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров прокомментировал слухи о своей отставке, отметив, что решение должен принимать народ и руководство.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что губернатор края подал в отставку с формулировкой "по семейным обстоятельствам", однако власти эту информацию опровергли.

"Я никогда не уходил от трудностей, простым способом, просто хлопнув дверью, я доделаю работу как положено, а после пусть руководители и народ решают, оставаться мне здесь работать или нет", — сказал Владимиров.