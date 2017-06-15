Путин назвал главные задачи в следующем президентском цикле

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самой главной задачей в следующем президентском цикле будет обеспечение роста доходов граждан, избавление от нищеты и аварийного жилья, также России нужны серьезные преобразования в качестве управления, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

"У нас много задач. Первая и самая главная — нужно обеспечить рост доходов граждан страны. Нужно избавиться от нищеты, нужно избавиться от бараков и аварийного жилья. Но сделать это можно исключительно развивая нужными должными темпами нашу экономику", — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего, с каким вызовами предстоит столкнуться будущему президенту страны.

Путин подчеркнул, что добиться этого можно лишь при переходе к следующему технологическому укладу.

"Здесь нам нужна и цифровая экономика, здесь нам нужна правильная организация работы, здесь нам нужно внести существенные коррективы в административные формы, причем в административные формы на уровне муниципалитетов регионов и всей страны. Здесь нам точно нужны серьезные преобразования в качестве управления. Это небольшой, но очень важный перечень задач, который я буду ставить перед собой в ближайшее время", — заключил президент.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>