Прямая линия с Путиным продлилась четыре часа, он ответил на 73 вопроса

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продлилась почти 4 часа.
За это время глава государства успел ответить на 73 вопроса.
Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 года мероприятие не проводилось. Последняя прошла 14 апреля 2016 года. За 3 часа 40 минут Путин ответил на 80 вопросов.
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