Прямая линия с Путиным продлилась четыре часа, он ответил на 73 вопроса

Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продлилась почти 4 часа.

За это время глава государства успел ответить на 73 вопроса.

Свои вопросы задали 18 женщин и 25 мужчин из студии и разных городов — Мурманска, Иркутска, Калининграда, Ульяновской области, Солнечногорска, Краснодара и других.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 года мероприятие не проводилось. Последняя прошла 14 апреля 2016 года. За 3 часа 40 минут Путин ответил на 80 вопросов.

За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>